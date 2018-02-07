На региональном рынке труда в 2017 году сохранялась стабильная ситуация

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в декабре 2017 года на региональном рынке труда сохранялась стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы (к экономически активному населению) составил 1,6%, что ниже уровня декабря 2016 года на 0,1 процентного пункта, численность безработных снизилась на 7,4% к аналогичному периоду 2016 года (на конец декабря 2017 года – 7057 человек).

Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями, возросла по сравнению с декабрем 2016 года на 2,2%, нагрузка на одну вакансию составила 0,91 человека против 0,97 в аналогичном периоде 2016 года. Продолжала сохраняться дифференциация территорий по уровню безработицы (к трудоспособному населению): в Терском районе – 10,2%, Ловозерском районе – 6,5%, Кандалакшском районе и г.Полярные Зори – 3,1%, Ковдорском районе – 3% и г.Кировске – 2,7% при среднеобластном уровне безработицы – 1,6%.