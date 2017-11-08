На региональной конференции, посвященной Всемирному дню качества, наградят победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области»

9 ноября в Мурманске под девизом «Сделано на Мурмане. Сделано качественно» будет проходить XX юбилейная областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества.

Участники конференции, представители предприятий и организаций, органов государственной власти и муниципальных образований, контрольно-надзорных органов, некоммерческих и общественных объединений Мурманской области, обсудят актуальные проблемы качества в различных отраслях экономики и сферах общественной жизни. Задачами конференции являются повышение значения высокого качества продукции и услуг, а также активизация той деятельности, которая направлена на привлечение внимания к проблемам качества, и меры, предпринимаемые предприятиями и организациями области, по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

В рамках конференции состоится церемония награждения победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года», федерального этапа конкурса программы «100 лучших товаров России», руководителей и инженерно-технических работников предприятий и организаций Поч`тными знаками gрограммы «За достижения в области качества» и «Отличник качества», презентация каталога «Лучшие товары и услуги Мурманской области».

В региональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2017 года» приняли участие 32 товара и услуги от 21 предприятия, 24 из них удостоены звания лауреата конкурса.

В федеральном этапе конкурса программы «100 лучших товаров России» Мурманскую область представили 13 товаров и услуг от 11 предприятий, 4 признаны лауреатами конкурса, среди них продукция АО «Стрелец», АО «Таурус», ОАО «Хлебопек» и услуги для населения ГОБУСОН «Мурманский центр социальной помощи семье и детям».