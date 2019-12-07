На региональных автодорогах становится светлее

Как сообщает «Мурманскавтодор», на участке автомобильной дороги Кола – Мурмаши (км 0+000 – км 2+674 - улицы Северная и Привокзальная в Коле) выполнены работы по устройству недостающего наружного электрического освещения.

Подрядной организацией из Екатеринбурга были установлены 85 опор и соответственно 85 светильников. После всех необходимых по регламенту согласований с энергоснабжающей организацией началось поэтапное включение построенной линии освещения.

4 декабря включили свет на участке, проходящем по улице Северная (до ж-д. переезда возле гипсового завода), а 6 декабря и на следующем – на улице Привокзальная.

5 декабря включено освещение и ведутся пусконаладочные работы на автоподъезде к городу Североморск (км 3+011) в районе автобусной остановки «Сорока» (улица Мохнаткина Пахта). После настройки оборудования освещение будет автоматически включаться и отключаться в зависимости от освещённости участка дороги.