На региональных АЗС цены на бензин всех марок не изменились

Министерство экономического развития Мурманской области продолжает проведение еженедельного мониторинга цен на топливо на автозаправочных станциях региона на основе сведений Управления Федеральной антимонопольной службы по Мурманской области и Федеральной службы государственной статистики.

По данным УФАС России по Мурманской области с 17 по 23 сентября по сравнению с 1 июня текущего года снижение оптовых цен зафиксировано у ООО «Лукойл-Северо-Западнефтепродукт» на бензин марки АИ-92 - на 9,1%, АИ-95 - на 1,6%, у ПАО «НК «Роснефть»-Мурманскнефтепродукт»: бензин марки АИ-92 - на 9,3%, АИ-95 - на 2,5%. При этом розничные цены на бензин всех марок не изменились.

По данным Федеральной службы государственной статистики в августе средняя цена на бензин в регионе составила – 44,26 рубля (по России – 43,27 рубля, по СЗФО – 43,81 рубля).

В абсолютных значениях рост цен на бензин автомобильный в среднем по региону по сравнению с декабрем 2017 года составил 3,52 рубля (по России – 4,23 рубля, по СЗФО – 4,41 рубля).

По сравнению с июнем текущего года произошло незначительное снижение цен в среднем по Мурманской области на 0,28 рубля (по России – на 0,22 рубля, по СЗФО – на 0,05 рубля).