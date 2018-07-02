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Мурманская область. Арктика02.07.18 11:45

На реках Мурманской области регистрируются случаи заболевания рыб – производителей атлантического лосося (сёмги) дикой популяции

В настоящее время в бассейнах рек Кола и Тулома, расположенных в северной части Мурманской области, как и в аналогичный период последних трёх лет, регистрируются случаи заболевания рыб – производителей атлантического лосося (сёмги) дикой популяции.

Напомним, что в 2015 году у сёмги был диагностирован ульцеративный дермальный некроз кожи лососевых (УДН). Болезнь в начальной стадии поражения характеризуется появлением на теле рыбы серых пятен (колец), которые впоследствии изъязвляются и происходит вторичное инфицирование грибком сапролегния (белые пятна). Ослабленная рыба погибает. Это заболевание для человека не опасно и поражает только дикую семгу. Методов лечения рыбы от УДН не существует.

С целью проведения мониторинга акваторий рек Кола и Тулома, установления общего состояния популяции атлантического лосося (семги) и оценки нерестовой ситуации в 2018 году на площадке Комитета по ветеринарии Мурманской области продолжает работать группа специалистов – представителей Мурманского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства, Управления Россельхознадзора по Мурманской области, ФГБНУ «ПИНРО», Министерства рыбного и сельского хозяйства Мурманской области.

В рамках мониторинга продолжается отбор проб рыбы, воды, грунта для проведения комплексных лабораторно-диагностических исследований в аккредитованных лабораториях. Организован сбор и утилизация погибшей рыбы.

За три недели июня на рыбоходе Нижне-Туломской ГЭС и на рыбоучётном заграждении (РУЗ) на реки Кола суммарно учтено 4802 экземпляра атлантического лосося (сёмги), из них с признаками УДН выявлено 545 особей (11,3%). Владельцам рыбопромысловых участков рекомендовано организовать дезинфекцию орудий лова и иного задействованного в работе оборудования на рыбопромысловых участках и уничтожение погибшей рыбы. На реке Кола Мурманским филиалом ФГБУ «Главрыбвод» оборудованы два места дезинфекции рыболовного инвентаря и экипировки на лицензионных пунктах в п. Молочный и п. Шонгуй. Дезинфекция осуществляется с помощью дезковриков и ветоши с дезраствором.

Комитет по ветеринарии Мурманской области обращается к рыбакам-любителям с просьбой сообщать обо всех фактах поимки рыбы с поражениями в других водоемах Мурманской области (кроме рек Кола и Тулома и их притоков). Правила и адреса доставки рыбы указаны на сайте ведомства.

Также информационные материалы размещены на стендах возле пунктов выдачи лицензий. В случае невозможности доставить рыбу лично, просим произвести фотосъёмку и направить фотографии по электронной почте komvet@gov-murman.ru с обязательным указанием места и времени вылова рыбы.

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