На ремонт региональных и муниципальных дорог в 2020 году направят почти 1 млрд рублей!

В 2020 году в рамках реализации приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Мурманской области запланированы ремонтные работы на 32 дорожных объектах на общую сумму более 986 млн рублей. Об этом сегодня в ходе оперативного совещания доложила заместитель губернатора Ольга Кузнецова.

Как прозвучало в докладе, в план ремонта региональной дорожной сети включены 8 объектов. Общая протяженность ремонтируемых участков составит 33,95 км. Так, обновлению подлежат автоподъезды к Заозерску и Корзуново, а также участки автомобильных дорог: Снежногорск – Гаджиево, Кола – Мурмаши, Кола – Серебрянские ГЭС, Оленегорск – Ловозеро, Пиренга – Ковдор, Умба – Варзуга.

В агломерацию «Мурманская» включена улично-дорожная сеть областного центра и Колы. Работы по укладке дорожного покрытия запланированы на 24 объектах. Контракты на выполнение работ заключены с подрядными организациями, которые, по словам вице-губернатора, качественно и в установленные сроки завершили ремонт в 2019 году.

Докладывая о предстоящем ремонтном сезоне, Ольга Кузнецова отдельно остановилась на обновлении дорог местного значения. Правила предоставления субсидий муниципалитетам были откорректированы с учётом численности населения и протяженности автодорог общего пользования. В следующем году объём субсидии муниципальным образованиям на ремонт дорог будет увеличен и составит 468,7 млн рублей. За счет средств областного и местных бюджетов планируется привести в нормативное состояние более 330 тысяч кв. метров протяженностью около 47 км дорожного покрытия на 101 объекте улично-дорожной сети.

«Список объектов, подлежащих ремонту, сформирован и утверждён. Если до 1 апреля муниципальные контракты не будут заключены, коллеги, деньги в данные муниципалитеты не будут доведены. Не должно быть так, что по реализации нацпроекта регион в лидерах по стране, а по муниципальным объектам в снег асфальт кладем. Весь запланированный объём работ по ремонту дорожной сети должен быть выполнен до 1 сентября 2020 года», – подчеркнул губернатор.