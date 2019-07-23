На рейде главной базы Северного флота формируется парадный строй кораблей ко Дню ВМФ России

В Кольском заливе на рейде главной базы Северного флота — Североморска — начал формироваться парадный строй надводных кораблей и подводных лодок, которые примут участие в военно-морском параде в День ВМФ России.

На Североморском рейде свои позиции занимают многоцелевая атомная подводная лодка «Псков», атомный подводный ракетный крейсер «Орёл», большая дизель-электрическая подводная лодка «Калуга», большой десантный корабль «Александр Отраковский», малый ракетный корабль «Рассвет», малый противолодочный корабль «Юнга», морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Ельня» и «Соловецкий Юнга», многофункциональный пограничный сторожевой корабль «Бдительный» погрануправления ФСБ России по западному арктическому району.

Как сообщает пресс-служба СФ, атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Юрий Долгорукий» встанет в парадный строй кораблей СФ в середине недели.

Всего в параде примут участие более 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота. Ещё около 20 — будут задействованы в военно-спортивном празднике, который состоится по завершении парада.