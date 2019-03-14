На руднике «Северный» Кольской ГМК внедрили горно-геологическую информационную систему

На руднике «Северный» Кольской ГМК введена в эксплуатацию горно-геологическая информационная система (ГГИС). Программный комплекс ГГИС представляет собой интегрированную трехмерную систему, которая позволяет создавать 3D модель разрабатываемого рудного тела, на основе данных геологоразведки.

«Мы получили в пользование незаменимый программный комплекс. Он значительно расширяет возможности компании по планированию и ведению горных работ, - считает заместитель генерального директора по горно-обогатительному и плавильному производству Кольской ГМК Константин Нестеров. - Новейшие цифровые технологии в конечном итоге позволят нам добиться роста операционной эффективности разработки месторождений, находящихся на балансе компании».

Единая геологическая модель рудника, созданная при помощи ГГИС, наглядно отражает залегание пластов и рудных тел, содержит информацию о свойствах полезного ископаемого. В свою очередь это помогает оперативно контролировать текущую работу - добывать руду в необходимых объемах, нужного качества при соблюдении технологии и безопасности ведения горных работ.

Кроме того, при помощи ГГИС можно планировать и проектировать горное производство: максимально точно и оперативно рассчитывать объемы и запасы руды, создавать оптимальные шаблоны размещения взрывных скважин и вычислять параметры взрыва, оптимизировать методы добычи руды и последовательность обработки запасов.

«Внедрение ГГИС на руднике Северный кардинально меняет систему управления горным производством, - отмечает начальник управления автоматизации Кольской ГМК Андрей Шклярук. - Теперь вместо бумажных форматов геологи, маркшейдеры, специалисты технического отдела используют электронные данные, которые накапливаются в едином информационном пространстве, автоматически систематизируются, и анализируются».

Проект создания ГГИС стоимостью более 76 млн рублей – один из элементов корпоративной программы «Норникеля» «Технологический прорыв». Она предусматривает реализацию комплекса специализированных IT-решений для горнодобывающего, обогатительного и металлургического переделов компании. Цель программы - повысить эффективность управления производственными процессами и увеличить безопасность производства.