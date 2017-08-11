На руководителя ООО «ЭЛЭНЕРГО» завели уголовное дело за невыплату свыше двух месяцев заработной платы работнику

Прокурор Первомайского административного округа г.Мурманска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению гр-на Н., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ. Он обвиняется в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности руководителем организации.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что мужчина, являясь руководителем ООО «ЭЛЭНЕРГО», не выплатил заработную плату и иные установленные законом выплаты работнику указанного Общества в полном объеме на сумму 34352 рубля 2 копейки, чем были существенно нарушены конституционные права работника на справедливую, своевременную выплату заработной платы и иных установленных законом выплат.

Уголовное дело направлено прокурором в мировой суд для рассмотрения по существу.