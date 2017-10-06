На рынке недвижимости России появились «психи» - мошенники

Новый вид мошенничества на рынке недвижимости выявила Федеральная нотариальная палата. Продавец квартиры получает деньги, а спустя пару месяцев подает в суд о признании сделки недействительной, ссылаясь на психическое расстройство. Ему возвращается квартира, в которой новый владелец уже успел сделать ремонт, пишет «Российская газета».

В таких схемах участвуют объекты, которые невозможно использовать для проживания. То есть под сделку изначально выбирается квартира в очень плохом состоянии. Очевидно, что покупатель будет делать в ней ремонт. Многие не скрывают этого, и на сделке смело делятся своими планами. Покупатели не чувствуют опасности, раскрывая эту информацию, но спустя несколько месяцев продавец обращается в суд с иском о недействительности сделки.

Эксперты рынка недвижимости говорят, что такие схемы готовятся заранее и тщательно продумываются. Поэтому у покупателя нет шансов доказать факт мошенничества. Чаще всего продажа проводится от лица, действительно страдающего психическим расстройством. «Причем иногда родственники или опекуны могут специально в день заключения сделки обратиться в психдиспансер или в психбольницу с жалобами на состояние здоровья владельца квартиры», - поясняет Михаил Куликов, директор Департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость». И во время следующего за сделкой судебного разбирательства так называемый продавец заявляет, что он при заключении сделки вообще ничего не помнил, так как, например, принимал в этот день какие-то лекарства.

Проблема заключается в том, что закон напрямую не обязывает компенсировать пострадавшему покупателю стоимость произведенных в квартире ремонтных работ. Можно попытаться доказать неосновательное обогащение продавца, но проблемы часто появляются на этапе исполнения решения - продавцу нечем возместить стоимость ремонта.

Потеря квартиры с ремонтом, по мнению экспертов, не самое страшное. Продавец может не захотеть возвращать полученные деньги. Например, заявить, что не помнит факт передачи этой суммы.

Застраховаться от такого вида мошенничества помогут справки от продавца о том, что он не страдает психическими расстройствами и не стоит на учёте в медицинском учреждении, говорят эксперты «РГ».