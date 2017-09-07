На самой северной российской погранзаставе развернут Знамя Победы

Участники экспедиции «Открытая Арктика – 2017» развернут Знамя Победы на острове Земля Александры (архипелаг Земля Франца-Иосифа), где находится самая северная российская погранзастава.

Как сообщила в среду ТАСС вице-президент международного экологического движения «TERRA VIVA» Жанна Плотникова, поездка запланирована на начало ноября.

- С первого по второе ноября планируется экспедиция на остров Земля Александры, цель которой - развернуть Знамя Победы, чтобы привлечь внимание к вопросам патриотизма, - сказала собеседница агентства.

Как пояснили в пресс-службе «TERRA VIVA», экспедиция пройдет в рамках миротворческой миссии «Знамя Победы 2015-2020» с посещением самой северной российской погранзаставы «Нагурское» на острове Земля Александры.

- Главная цель миссии - провести совместно с пограничниками церемонию развертывания главных символов нашей страны - флага России, Знамени Победы и флагов 74 регионов России, а также знамени Российской ассоциации героев у самого северного столба государственной границы России в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы, - рассказали в пресс-службе.

Председатель правления «TERRA VIVA» и член оргкомитета по проведению в 2017 году в РФ Года экологии Николай Дроздов подчеркивает, что такие акции нужны для воспитания патриотизма у молодёжи. «Сейчас очень важно говорить об истории и патриотизме. Наша молодежь начинает забывать о подвиге предков, поэтому мы и уделяем большое внимание этому вопросу», - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС.