На сборном пункте военкомата Мурманска состоялась торжественная отправка граждан на службу по призыву

На сборном пункте военного комиссариата Мурманской области вчера в торжественной обстановке состоялась очередная отправка команды из 30 новобранцев весеннего призыва для прохождения службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. Молодые люди будут проходить службу в частях Западного и Центрального военных округов.

В церемонии приняли участие представители областного военкомата, руководства администрации города Мурманска, общественных организаций и родители новобранцев.

Всего в ходе весеннего призыва из Мурманской и Архангельской областей призовут на военную службу около 2 тысяч человек. Они будут направлены на Северный флот, в воинские части Западного военного округа и части центрального подчинения.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, некоторых ожидает служба в Воздушно-десантных войсках и подразделениях Национальной гвардии Российской Федерации. Часть молодого пополнения будет направлена на трёхмесячную подготовку в учебный центр ВМФ в Северодвинске для получения военно-морской учётной специальности и затем распределена на флоты.