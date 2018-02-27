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Мурманская область. Арктика27.02.18 17:03

На сцене Дворца культуры имени Кирова состоялся традиционный областной конкурс «КВН в погонах»

В минувшие выходные в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел традиционный областной конкурс среди военнослужащих и сотрудников силовых структур и ведомств «КВН в погонах». В этом году он был посвящен 80-летию со дня образования Мурманской области. Общая тема состязания «Кольский полуостров – земля тайн, загадок и легенд».

Представители команд приняли участие в трех конкурсах, по итогам которых победителем стала женская команда «Ой, все» Главного управления МЧС России по Мурманской области. На втором месте команда «Шпроты» УФСИН России по Мурманской области, третье разделили между собой команды «Форменное бесчинство» Мурманской таможни и «Из бухты вон» 14-й бригады противолодочных кораблей Кольской флотилии Северного флота.

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