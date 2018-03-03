На сцене Мурманского областного драматического театра можно будет посмотреть лирическую комедию «Не торопитесь прощаться»

6 марта в Мурманске состоится антрепризный спектакль «Не торопитесь прощаться» (г.Москва). Режиссер Аким Андросов поставил спектакль «Не торопитесь прощаться» по пьесе драматурга, актрисы, которая также занята в этом спектакле, Татьяны Абрамовой.

На берег Балтийского моря, в небольшой городок приезжает дама. То ли работа и домашние проблемы заставили ее поехать отдохнуть, то ли она от чего-то бежит, сказать сложно.

Поведение ее вызывает много вопросов у отдыхающих и персонала, но она не городская сумасшедшая, как думают о ней соседки. Просто она не такая как все, чем обращает на себя внимание и вызывает раздражение.

Главный врач санатория, мужчина средних лет с большим стажем работы и абсолютный трудоголик, вынужден разбираться в конфликтных ситуациях между пациентами.

Встретив героиню, неожиданно для себя начинает проявлять к ней интерес, вот только одна проблема – эти люди настолько разные, что найти общее с каждой сценой спектакля не представляется возможным, но если их двое — мужчина и женщина – рядом должна быть любовь, это понятная драматургия. Любовь рядом, но у каждого своя...

О своей любви расскажут зрителям Татьяна Абрамова и заслуженный артист Российской Федерации Юрий Беляев.

Спектакль состоится также 7 марта.