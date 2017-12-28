На сцене областной детско-юношеской библиотеки артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Кто сказал: «Мяу?»

30 декабря в 12.00 и 14.30 артисты Мурманского областного театра кукол покажут спектакль «Кто сказал: «Мяу?» по сказке Владимира Сутеева на сцене областной детско-юношеской библиотеки.

Главный герой этой увлекательной, полной загадок сказки – маленький озорной щенок. За 25 минут с ним происходит очень много забавных историй. На своем пути он встречает пчелку, собачку, рыбку и многих других животных, выясняя при этом, кто же сказал «Мяу»?

Режиссер-постановщик - народная артистка Российской Федерации Тамара Волынкина, художник-сценограф - Галина Бренева, композитор - Петр Макаров. Все роли исполняет Тамара Лашина.