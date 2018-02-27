На сегодняшнем заседании Мурманской областной Думы планируется рассмотреть 30 вопросов

Сегодня проходит очередное заседание Мурманской областной Думы. В нём принимают участие депутаты регионального парламента, заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин, руководители профильных министерств, представители органов исполнительной власти, прокуратуры, Контрольно-счётной палаты Мурманской области. Ведёт заседание глава регионального парламента Сергей Дубовой.

В повестке дня – более 30 вопросов. В первой половине дня – назначены на должности мировые судьи и аудитор Контрольно-счётной палаты. В окончательной редакции приняты 9 законопроектов.

В частности, региональный закон «О ставке налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных категорий налогоплательщиков». Согласно данному закону, налоговые льготы предоставляются резидентам территорий опережающего развития с целью привлечения инвесторов регион. Если после реализации инвестпроекта они не получили прибыли, то действие льготы продлевается на тот же срок, в течение которого резиденты оставались без дохода. В окончательной редакции также принят законопроект о дополнительных соглашениях между Минфином РФ и правительством Мурманской области о реструктуризации бюджетных кредитов, полученных из федеральной казны. Это позволит снизить затраты областного бюджета на обслуживание госдолга и отсрочить его погашение до 2024 года. В этом году Мурманская область должна выплатить 2,9 млрд рублей, а после заключения соглашения эта сумма снизится до 480 миллионов рублей.

После перерыва планируется обсудить вопрос о назначении членов общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе. В списке 23 кандидата, из них предлагается назначить 12 представителей регионального парламента, четыре представителя правительства области, два человека от Общественной палаты Мурманской области и пять представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области».