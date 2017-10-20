На семинаре депутаты флотской столицы получили ответы на волновавшие их вопросы

19 октября председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев организовал для депутатов представительного органа власти флотской столицы проведение семинара с участием начальника отдела архитектуры и градостроительства Маргариты Дурягиной, начальника отдела экономического развития Вероники Ерасовой и заместителя председателя КРГХ Константина Ухарева.



Депутатам были даны разъяснения по активизации участия жителей избирательных округов в подаче заявок для включения в программу формирования комфортной городской среды, инициативного бюджетирования и обустройства придомовых территорий.



Североморск стал первым городом Мурманской области, где был реализован проект инициативного бюджетирования при создании сквера «Народный».



Этот опыт оказался привлекательным для жителей других микрорайонов флотской столицы. Вероника Ерасова поблагодарила депутата Совета депутатов ЗАТО г. Североморск предпринимателя Владимира Марыгина за то, что он выступил спонсором при реализации данного проекта, выделив для создания сквера приличные личные средства. Дело в том, что инициативное бюджетирование предполагает финансирование проекта из расчета того, что 72% оплатит региональный бюджет, 10% городской бюджет, 10% спонсоры и 8% неравнодушные жители.



На 2018 год уже поступило 4 заявки.



По программе формирования комфортной городской среды поступили 23 заявки. Активнее всех выступают жители Североморска-3 и Сафоново. Предложения принимаются до 1 ноября, а сама программа рассчитана до 2022 года.







