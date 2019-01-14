На Сергея Вераксо, нового директора филиала «35-й судоремонтный завод», возлагают надежды по завершению ремонта ТАВКР «Адмирал Кузнецов»

Директором филиала «35-й судоремонтный завод» АО «Центр судоремонта «Звёздочка» назначен Сергей Вераксо.

Представляя нового руководителя коллективу филиала, заместитель генерального директора ЦС «Звёздочка» Михаил Голышев отметил важную роль филиала в выполнении контрактов государственного оборонного заказа на ремонт и модернизацию кораблей, важнейшими из которых являются ремонт тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и БПК «Адмирал Чабаненко».

Выпускник Калининградского ВВМУ Сергей Вераксо 27 лет прослужил в Вооружённых силах Российской Федерации. В 2007 году окончил Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности «Государственное и муниципальное управление».

До настоящего времени Сергей Вераксо занимал должность начальника отдела по работе с филиалами АО «ЦС «Звёздочка».