«На Севере – жить. 2030» - и не тужить!

Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно в рамках бюджетного процесса с учетом индикаторов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации.

Базовый вариант регионального прогноза использован для разработки областного бюджета на трёхлетку.

В прогноз заложено достижение национальных целей и ключевых целевых ориентиров национальных, федеральных (региональных) проектов, а также реализация структурных мер экономической политики.

Дополнительный целевой вариант, представленный в прогнозе, учитывает ускоренную реализацию комплекса мер по особому экономическому режиму в Арктической зоне Российской Федерации, а также реализацию мер по социальному и инфраструктурному развитию.

Параметры в 2020 году и период 2021-2022 годов по ряду экономических индикаторов в сопоставимых ценах имеют сдержанную оценку в связи с «эффектом высокой базы» 2019 и 2018 годов, в которых рекордные темпы роста наблюдались по ВРП, инвестициям, строительству, значительные – в промышленности и по среднемесячной заработной плате. При этом положительный тренд значений в номинале (в рублевом выражении) по данным показателям зафиксирован на протяжении всего прогнозного периода.

В 2022 году в сравнении с 2018 годом (накопленным итогом) по всем макроэкономическим параметрам развития Мурманской области сформируется рост, который будет достигнут за счет реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе при государственной поддержке регионального правительства.

Прирост валового регионального продукта прогнозируется на уровне 2,3% в год, промышленного производства – 2,5%, объём инвестиций в основной капитал в 2022 году в 1,2 раза превысит 2018 год, строительства – в 1,7 раза.

Вклад реализуемых национальных (региональных) проектов и структурных мер в экономику региона с учетом мультипликативного эффекта может составить треть от ежегодного прироста ВРП (0,8 процентного пункта в год от прироста ВРП 2,3%).

Переход в область отрицательных значений объема инвестиций в сопоставимых ценах в 2020 году и в 2022 году (при росте в 2021 году) и синхронизированного с ним тренда в строительстве обусловлен сменой активных фаз крупных инвестиционных проектов и рекордным ростом объема капвложений в 2018-2019 годах («эффект высокой базы»).

За предстоящие три года (2020-2022 годы) в развитие региона будет вложено почти 618 млрд рублей (факт за 2016-2018 годы – 343,3 млрд рублей).

В прогнозном периоде предполагается завершение ряда крупных инвестиционных проектов: программа реконфигурации производства Кольской ГМК, проект по созданию Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ООО «НОВАТЭК – Мурманск»), строительство железнодорожной ветки Выходной – Лавна и угольного терминала по перевалке угля на западном берегу Кольского залива в рамках Комплексного развития Мурманского транспортного узла и другие.

Планируется реализация проектов «Новый Мурманск» и создание Заполярного Арктического Научно-образовательного центра.

В стадии реализации будет находиться ряд инвестпроектов в горно-металлургическом и судоремонтном комплексе, а также проекты по строительству морского перегрузочного комплекса СПГ, ветропарка «Кольская ВЭС», инфраструктурные проекты в электроэнергетике, по уходу от мазутозависимости, в том числе автономной газификации региона.

Также будет реализован комплекс мероприятий по благоустройству городов и поселков региона, приведению в нормативное состояние автомобильных дорог, реконструкции аэропортового комплекса города Мурманска, строительству и модернизации объектов социальной сферы.

Доля объёма инвестиций в ВРП достигнет 34,2% (при рекомендованных Минэкономразвития России 27%).

Развитие экономики региона будет создавать возможности для повышения качества жизни и роста благосостояния жителей региона. Укрепление тренда ожидается по росту продолжительности жизни, рождаемости, снижению смертности и замедлению оттока населения из региона.

С 2020 года будет дан старт программы «На Севере – жить. 2030».

Обозначенное в приоритетах 2030 переломление демографического тренда заложено в 2026-2027 годах (за пределами прогнозного периода) и в целевом варианте, так как помимо предусмотренных в проекте бюджета и региональных проектах средств требует принятия дополнительных мер.

По темпам роста реальной зарплаты и доходам населения – устойчивый, но умеренный рост (в среднем на 2% и 1,2% в год). Показатели синхронизированы с федеральным прогнозом. При этом номинальная среднемесячная заработная плата будет расти темпами порядка 5,7% в среднем за год.

Целевой вариант прогноза предполагает опережающий по сравнению с базовым вариантом прирост ВРП до 2,7% в среднем за год, инвестиций – до 2%, реальных располагаемых денежных доходов населения и реальной среднемесячной заработной платы – до 1,8 и 2,5% соответственно.

Также целевой вариант предусматривает ускоренное по сравнению с базовым вариантом снижение миграционной убыли населения и рост доходов населения, которые также позволят выйти на наращивание активности в предпринимательском секторе, численность занятых в котором к 2022 году может составить порядка 69 тыс. человек.

Консервативный вариант среднесрочного прогноза основывается на консервативных оценках темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий и влияния рисков.