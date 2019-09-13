На Севере – жить: посадили сирень на новой детской площадке

Во флотской столице на обновленной детской площадке, которая недавно открылась возле дома № 4 на ул.Полярной, по инициативе председателя Совета депутатов ЗАТО Североморск Евгения Алексеева и неравнодушных молодых мам Елены и Екатерины появилось восемь кустов сирени.

Евгений Платонович и активные северянки посадили их здесь в начале осени, чтобы в следующем году они радовали юных жителей Североморска своими цветами и зелень.