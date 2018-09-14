«На Севере диком» - в областном краеведческом музее открылась выставка

Впервые широкой общественности представлены фотоработы художника Константина Коровина, сделанные в конце XIX века во время его экспедиции на Русский Север.

На официальной церемонии открытия особо подчеркивалось, что выставка проходит в юбилейный для Мурманской области год. Вице-спикер регионального парламента Наталия Ведищева отметила, что данную экспозицию можно назвать незаурядным и действительно интересным событием в культурной жизни нашего края:

– Думаю, что увидеть Кольский Север глазами известного русского художника, почувствовать дух того времени, сравнить, насколько изменился облик родного края за сто с лишним лет, будет интересно не только историкам, краеведам и искусствоведам, но и всем жителям области. Мы можем по-новому посмотреть на то, что окружает нас, что мы иной раз и не замечаем.

Депутат пожелала всем посетителям положительных впечатлений от знакомства с историей Мурманской области, а организаторам выставки – Мурманскому областному краеведческому музею – дальнейших успехов и новых интересных проектов.

Выставка будет работать до 14 ноября.