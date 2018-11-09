На севере Мурманской области ожидается порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 10-11 ноября наш регион будет находиться под влиянием западной периферии антициклона с центром в районе республики Коми. По Мурманской области местами пройдут небольшие осадки, на севере области ожидается порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы 10 ноября от +2 до -3°, 11 ноября от 0 до +5°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой снег, туман. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -1-8°, днём от -3 до +2º. Гололедица.