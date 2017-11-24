На севере Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 25-26 ноября погоду Кольского полуострова будет определять многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная в Норвежском море и на юге Баренцева моря. По Мурманской области, при прохождении атмосферных фронтов, ожидается снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха-1-6°, при прояснениях в отдельных районах понижение до -10°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, позёмок. Ветер юго-восточный умеренный, ночью на севере сильный. Температура воздуха -1-6º в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

Утром 24 ноября на юге Гренландского моря отмечалось опасное волнение до 8,0-9,0 метров. Сохранится до конца суток.