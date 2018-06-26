Мурманская область. Арктика26.06.18 18:02
На севере Мурманской области ожидается сильный ветер
Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием юго-восточной периферии циклона, смещающегося с района Исландии на о.Шпицберген. По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах грозы.
Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.
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Последние комментарии
Нина
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Сергей
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Думаю, что нашим кривоногим, уже ничто не поможет!
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свой
25.06.18 21:41
печальненько
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