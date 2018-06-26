На севере Мурманской области ожидается сильный ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием юго-восточной периферии циклона, смещающегося с района Исландии на о.Шпицберген. По Мурманской области ожидается местами дождь, в отдельных районах грозы.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, на севере области сильный. Температура воздуха ночью +8+13°, днём +13+18°.