На севере Мурманской области усилится ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 26 октября Кольский полуостров будет находиться на северо-западной периферии антициклона с центром над Московской областью. В нашем регионе существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от 0 до -3°.

27 октября на запад Баренцева моря сместится активный циклон, на севере нашего региона усилится ветер, местами пройдёт небольшой снег, днём температура воздуха составит от -3 до +2°.

Завтра в Мурманской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях до -12°, днём от 0 до -5°. Местами гололедица.