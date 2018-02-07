Мурманская область. Арктика07.02.18 15:57
На Северном бассейне добыча трески увеличилась на 65%
По данным отраслевой системы мониторинга на 7 февраля, российские рыбопромышленники освоили 455,82 тысячи тонн – на 3,7% больше уровня прошлого года.
Рыбаки Северного бассейна в этот период обеспечили вылов в объёме 46,8 тысячи тонн, что превысило показатель прошлого года на 11 тысяч тонн. Добыча трески увеличилась на 65%, до 16,35 тысячи тонн, камбалы – более чем в 2 раза – до 0,23 тысячи тонн.
В зонах иностранных государств российские рыбаки освоили 34,9 тысячи тонн рыбы, что меньше уровня прошлого года на 4,2 тысячи тонн. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана объем добычи водных биоресурсов уменьшился на 0,4 тысячи тонн и составил 1,1 тысячи тонн.
Комментарии
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MotoRin
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