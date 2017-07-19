На Северном бассейне на промысле трески уровень добычи превышает прошлогодний показатель на 21,6 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 17 июля текущего года составил 2 млн 715,1 тысячи тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тысячи тонн), что на 76,8 тысячи тонн, или на 2,9% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна выловили 352,3 тысячи тонн водных биоресурсов, что больше уровня прошлого года на 12,4 тысячи тонн. На промысле трески уровень добычи превышает прошлогодний показатель на 21,6 тысячи тонн и составляет 260,7 тысячи. Пикши добыто 62,2 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 14,2 тысячи тонн за счёт перераспределения промысловых усилий.

Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств составляет 231,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 12,8 тысячи тонн – главным образом за счёт вылова в зоне Марокко.

Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана составляет 142,2 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 17,1 тысячи тонн – главным образом за счёт вылова в районе регулирования НЕАФК и ЮТО.