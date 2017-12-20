На Северном бассейне объём добычи трески вырос на 3,5 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 20 декабря текущего года, составил свыше 4,6 млн тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 98,5 тысячи тонн), что на 120,4 тысячи тонн, или на 2,7% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна выловили в этот период 552,4 тысячи тонн водных биоресурсов, что больше уровня прошлого года на 3,4 тысячи тонн. Объём добычи трески вырос на 3,5 тысячи тонн – до 386,1 тысячи тонн. Освоение пикши снизилось (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,8 тысячи тонн – до 101,6 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники нарастили вылов на 64,4 тысячи тонн – до 474 тысячи тонн (за счёт добычи в зонах Анголы, Марокко и Японии). В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 310 тысяч тонн, что больше уровня прошлого года на 59,2 тысячи тонн, благодаря успешному промыслу в районе регулирования НЕАФК.