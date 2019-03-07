Мурманская область. Арктика07.03.19 09:30
На Северном бассейне объём вылова водных биоресурсов составил 77 тысячи тонн, что на 39% меньше уровня прошлого года
Объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 6 марта составил 843,3 тысячи тонн, что на 4,8% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года в связи неблагоприятными погодными условиями на промысле в начале сезона.
Как сообщает Росрыболовство, на Северном бассейне объём вылова водных биоресурсов составил 77 тысячи тонн, что на 39% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 58,3 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 5,3 тысячи тонн, пикши добыто 10,9 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,7 тысячи тонн.
Вместе с тем, объём вылова в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана увеличился на 27% и достиг 95,1 тысячи тонн.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
07.03.19 10:46
Городской клуб старшего поколения создан по инициативе местного отделения КПРФ?
Гость
07.03.19 10:01
В Ковдоре вопиющая ситуация! УК Л***р путем обмана и подделки подписей захватили все жилые дома, выкачивают с ковдорчан деньги, муниципальные власти покровительствуют этому всему, инициируют и проводя
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Алёна Кузнецова разгребает проблемы северян в сфере ЖКХ
Аркадий Пестров
06.03.19 21:50
Ну, что это за тренд!? Россия - сырьевой придаток мира!!! Сколько можно наступать на одни и те же грабли? Куда зовёт этот Литвиненко - качать и продавать невосполнимые богатства, нам Богом данные! А
-Скоро в эфире13:50«Городэто мы!». Форум социальных технологий (6+)14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на репчатый лук, пшено и мороженую неразделанную рыбу пошли в рост-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 16 копеек, доллара - на 12 копеек-PRO ЭнергетикуКабмин внёс в Госдуму законопроект о госрегулировании энерготарифов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 марта-PRO Нефть и газМинприроды пока не рассматривает нефть Ванкорского кластера для поставок по Севморпути-PRO ЗаконыПроход иностранных кораблей по Севморпути – по правилам!
-Нам интересно Ваше мнение26.02.19: Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил вернуть в российские силовые структуры обращение «господин». Своё предложение он направил премьер-министру Дмитрию Медведеву. А как Вы относитесь к этой инициативе?Проголосовало: 272 человека