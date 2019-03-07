Объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 6 марта составил 843,3 тысячи тонн, что на 4,8% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года в связи неблагоприятными погодными условиями на промысле в начале сезона.

Как сообщает Росрыболовство, на Северном бассейне объём вылова водных биоресурсов составил 77 тысячи тонн, что на 39% меньше уровня прошлого года. На промысле трески вылов составил 58,3 тысячи тонн, что ниже прошлогоднего показателя на 5,3 тысячи тонн, пикши добыто 10,9 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 9,7 тысячи тонн.

Вместе с тем, объём вылова в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана увеличился на 27% и достиг 95,1 тысячи тонн.