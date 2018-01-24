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Мурманская область. Арктика24.01.18 09:37

На Северном бассейне стартует мойвенная путина

С третьей декады января открывается промысел мойвы на Северном бассейне. Национальная квота России в этом году увеличена на 67% по сравнению с 2015 годом – до 80 тысяч тонн. Организацию добычи, которая возобновилась после двухлетнего перерыва, обсудили на заседании штаба мойвенной путины. Совещание в режиме видеоконференции провёл заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук 23 января в Агентстве.

Промысел мойвы российскими рыбаками осуществляется с 1 января 2018 года на основании приказа Росрыболовства № 861 и согласно решению 47-й сессии Смешанной Российско-норвежской комиссии по рыболовству и Правил рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне. Национальная квота России определена в объеме 80 тыс. тонн мойвы, на 32 тысячи тонн больше, чем в 2015 году (в 2015 году – квота 48 тысяч тонн). Путина продлится с третьей декады января по конец марта 2018 года.

Заместитель руководителя Баренцево-Беломорского территориального управления Росрыболовства Виктор Москалев доложил, что в район промысла уже прибыло одно судно и в ближайшее время ожидается подход еще двух. Начальником промрайона назначен ведущий специалист-эксперт отдела государственного портового контроля и сертификации водных биоресурсов Баренцево-Беломорского теруправления Росрыболовства Владимир Красун. В районе промысла будут работать научные наблюдатели.

Петр Савчук подчеркнул, что работа штаба должна быть направлена на выполнение важной задачи – организации рационального и эффективного промысла для обеспечения населения доступной рыбной продукцией, поскольку мойва, прежде всего, поставляется на внутренний рынок. В районах промысла необходимо организовать научный мониторинг за перемещением скоплений мойвы и предоставлять данные для выработки оперативных рекомендаций капитанам судов в экспедиции и другим пользователям, планирующим вести промысел мойвы в Северном рыбохозяйственном бассейне.

С прогнозом развития путины выступил заместитель директора по науке ФГБНУ «ПИНРО» Евгений Шамрай. С учётом океанологической ситуации предполагается два основных пути миграции. Первый – центральная часть Баренцева моря: начинать промысел рекомендуется именно с этого района. Второй путь – по западному желобу Баренцева моря с последующим переходом к берегам Норвегии. По мнению исследователей, скоплений мойвы в данном районе ожидается намного больше, чем в центральном.

Заместитель руководителя Росрыболовства обратил внимание на первостепенное значение соблюдений правил безопасности мореплавания. «Мы должны обсуждать и решать вопросы обеспечения безопасности, в том числе, и на промысловых советах, ставить этот вопрос перед капитанами и судовладельцами и в оперативном порядке докладывать на штабе», – сказал Петр Савчук.

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