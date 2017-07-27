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Мурманская область. Арктика27.07.17 07:00

На Северном бассейне уровень добычи трески превышает прошлогодний показатель на 23 тысячи тонн

Как сообщает Центр системы мониторинга рыболовства и связи, общий вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями по данным на 25 июля текущего года, составил 2 млн 797,8 тысячи тонн (с учетом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 49,9 тысячи тонн), что на 97,4 тысячи тонн, или на 3,6% больше уровня прошлого года на анализируемую дату.

Рыбаки Северного бассейна за этот период  выловили 367,1 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 14,57 тысячи тонн. Уровень добычи трески превышает прошлогодний показатель на 23 тысячи тонн и составляет 271,8 тысячи. Пикши добыто 65,4 тысячи тонн, что меньше уровня прошлого года на 12,5 тысячи тонн за счёт перераспределения промысловых усилий.

Освоение квот вылова водных биоресурсов в зонах иностранных государств увеличилось на 9,9 тысячи тонн, главным образом за счёт вылова в зоне Марокко, и составляет 242,5 тысячи тонн. Уровень добычи в конвенционных районах и открытой части Мирового океана достиг 151,6 тысячи тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года, вылов увеличился на 23,1 тысячи тонн – в связи с увеличением объема освоения в районах регулирования НЕАФК и ЮТО.

 

 

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