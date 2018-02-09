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Мурманская область. Арктика09.02.18 15:56

На Северном флоте экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолётов выполнили полеты в ночных арктических условиях

Экипажи поисково-спасательных и противолодочных вертолётов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили полеты в ночных арктических условиях над побережьем и акваторией Кольского залива, а также над Баренцевым морем.

В ходе лётных смен вертолётчики в ночное время отрабатывали пилотирование, навигацию и совершенствовали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью, что в дальнейшем позволит экипажам вертолётов выполнять поставленные перед ними реальные учебно-боевые задачи в короткие сроки и на высоком уровне.

Экипажи корабельных вертолётов во время таких полетов существенно повышают уровень натренированности, учатся действовать в различных условиях обстановки.

Вертолёт Ка-27 выпускается в двух основных модификациях для флота – противолодочный вертолет Ка-27 ПЛ и поисково-спасательный Ка-27 ПС.

Ка-27 способны выполнять задачи при полетах с сухопутных аэродромов и с палубы кораблей при волнении моря до 5 баллов. Вертолеты этого класса составляют основу вертолетной составляющей морской авиации ВМФ. На Северном флоте они базируются на палубах крейсеров, противолодочных кораблей и эсминцев. Вертолёты Ка-27 способны вести поиск и спасение терпящих бедствие на море экипажей летательных аппаратов, кораблей и судов, а также выполнять транспортные задачи по обеспечению действий корабельных группировок. Противолодочные версии данных летательных аппаратов обладают высокими возможностями поиска, обнаружения, слежения и поражения подводных лодок и надводных кораблей.

Пресс-служба Северного флота

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