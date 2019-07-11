На Северном флоте готовятся к проведению гонки героев «Заполярный рубеж»

Военнослужащие Северного флота разработали сложный и интересный маршрут для проведения гонки героев «Заполярный рубеж».

Эти открытые командные соревнования уже второй раз будут проводиться на территории строящегося в районе посёлка Кильдинстрой военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». Время проведения гонки – традиционное – 27 июля, накануне главного праздника военных моряков – Дня Военно-морского флота России.

Для «Заполярного рубежа» уже оборудуется многофункциональная трасса протяжённостью пять километров. По маршруту состязаний предусмотрено соорудить 20 искусственных препятствий, схемы которых разработаны и получили свои оригинальные названия. Например, «Царь горы» – преодоление заграждения в помещении, «Под перекрёстным огнём» – переползание под сеткой через грязь, «Вспомни детство: классики» – преодоление болота с сеткой, «Резиновый берег» – покорение вершины из автомобильных шин, «Арктическая переправа» – бег по бревну над болотом, «Сквозь огонь, воду и железную сетку» – полоса препятствий.

Не менее интересные наименования получат и другие преграды, спуски, заболоченные участки, веревочные городки, стены, трамплины. Их назовут «Шины, шины», «Бурелом», «Ветвистый путь», «Азы спецназа», «Прыжок Исинбаевой», «Скалолаз», «Бегом по шпалам», «Непреступная высота», «Ты не пройдёшь!», «После бури», «Северное кенгуру», «По уши в грязи», «Эльбрусская возвышенность», «Паутина смерти».

В объединениях, соединениях и воинских частях Северного флота начали готовить команды для гонки героев «Заполярный рубеж».

Как сообщает пресс-служба СФ, в этих открытых командных соревнованиях по бегу по пересечённой местности с преодолением препятствий может принять участие любая команда, состоящая из совершеннолетних граждан России, которые не имеют ограничений по медицинским показателям. Предварительные заявки на участие в «Заполярном рубеже» необходимо представлять в адрес начальника физической подготовки Северного флота по адресу: г.Североморск, улица Душенова, 13б или по электронной почте: murman-rubezh@mail.ru.