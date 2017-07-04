В воскресенье Мурманская область отметит День рыбакаВ Мурманске в режиме опытной эксплуатации «Служба – 112» начинает приём звонков от населения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.07.17 13:35

На Северном флоте к предстоящей зиме уже подготовлено 134 объекта теплового хозяйства

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов провёл рабочее совещание по вопросам подготовки к зиме. В нём приняли участие не только руководители структурных подразделений флота, непосредственно решающие задачи подготовки к зиме, но и представители взаимодействующих структур.

Особое внимание командование флота уделило вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. объектов теплового, водопроводно-канализационного хозяйства и казарменно-жилищного фонда.

Как сообщил руководитель филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) Владимир Белевцев, «в настоящее время на Северном флоте подготовлено к зиме 134 объекта теплового хозяйства – 118 котельных и 16 центральных тепловых пунктов, что составляет 56,3% от  общего количества».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования тепловых сетей на 214 котельных, более чем на 427 километрах сетей, на 618 котлах и 134 теплообменных аппаратах.

Владимир Белевцев также доложил, что «по состоянию на начало июля обслужено и подготовлено к эксплуатации оборудование (агрегаты и установки) котельных и центральных тепловых пунктов: котлоагрегатов – 312 (50,48% от общего количества), насосных агрегатов – 420 ( 52,43% ), оборудования водоподготовки – 61 единица (58,65%), теплообменных аппаратов – 78 (58,2%), мамомазутных насосных станций – 62 (87,3%), тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 272 км.(63,78%)».

«В настоящее время на всех объектах Северного флота выполняются регламентные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования, ревизии запорно-регулирующей арматуры котельного оборудования и трубопроводов.

По объектам водопроводно-канализационного хозяйства в настоящее время уже подготовлено к осенне-зимнему периоду 77 объектов (53,47% от общего количества), а по объектам казарменно-жилищного фонда – 1406 объектов, что составляет 52,99% от общего количества», — также отметил Владимир Белевцев.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов потребовал от всех должностных лиц, задействованных в решении вопросов подготовки к зиме, не снижать темпов работ и максимально использовать благоприятные погодные условия для качественной и своевременной подготовки к зиме объектов теплового, водопроводно-канализационного хозяйства и казарменно-жилищного фонда.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в эксплуатации Северного флота находится около 4 тыс. объектов, расположенных на территории четырех субъектов Российской Федерации – в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовал: 411 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире17:50«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)18:05«Tele Travel». Информационная программа (12+)18:30«Без свидетелей». Художественный сериал, 2 серия (12+)19:00Фильмы КФ «Кино без барьеров». 20:00«Рамки закона». Тематическая программа (12+)20:30«Не плачь по мне, Аргентина!». Художественный сериал, 10 серия (12+)
-PRO ДеньгиПроцесс ослабления рубля продолжится, к осени ожидается диапазон 62-65 рублейСильнее всего по кошельку северян ударил рост цен на картофель, фотоаппараты и услуги железнодорожного транспорта-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 26 копеек, евро – почти на 10 копеекРубль увяз в ценах на нефть-PRO ЭнергетикуИз-за ЧП на подстанции № 5 в Мурманске ночью центральная часть города была без электроснабженияКольская АЭС отмечена золотой медалью «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент»-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 4 июляПлановые отключения в Мурманске на 3 июля-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыЗаконотворцы хотят дать послабление должникамДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения