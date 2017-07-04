На Северном флоте к предстоящей зиме уже подготовлено 134 объекта теплового хозяйства

Сегодня командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов провёл рабочее совещание по вопросам подготовки к зиме. В нём приняли участие не только руководители структурных подразделений флота, непосредственно решающие задачи подготовки к зиме, но и представители взаимодействующих структур.

Особое внимание командование флота уделило вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. объектов теплового, водопроводно-канализационного хозяйства и казарменно-жилищного фонда.

Как сообщил руководитель филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК Северного флота) Владимир Белевцев, «в настоящее время на Северном флоте подготовлено к зиме 134 объекта теплового хозяйства – 118 котельных и 16 центральных тепловых пунктов, что составляет 56,3% от общего количества».

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования тепловых сетей на 214 котельных, более чем на 427 километрах сетей, на 618 котлах и 134 теплообменных аппаратах.

Владимир Белевцев также доложил, что «по состоянию на начало июля обслужено и подготовлено к эксплуатации оборудование (агрегаты и установки) котельных и центральных тепловых пунктов: котлоагрегатов – 312 (50,48% от общего количества), насосных агрегатов – 420 ( 52,43% ), оборудования водоподготовки – 61 единица (58,65%), теплообменных аппаратов – 78 (58,2%), мамомазутных насосных станций – 62 (87,3%), тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения – 272 км.(63,78%)».

«В настоящее время на всех объектах Северного флота выполняются регламентные работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту основного и вспомогательного оборудования, ревизии запорно-регулирующей арматуры котельного оборудования и трубопроводов.

По объектам водопроводно-канализационного хозяйства в настоящее время уже подготовлено к осенне-зимнему периоду 77 объектов (53,47% от общего количества), а по объектам казарменно-жилищного фонда – 1406 объектов, что составляет 52,99% от общего количества», — также отметил Владимир Белевцев.

Командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов потребовал от всех должностных лиц, задействованных в решении вопросов подготовки к зиме, не снижать темпов работ и максимально использовать благоприятные погодные условия для качественной и своевременной подготовки к зиме объектов теплового, водопроводно-канализационного хозяйства и казарменно-жилищного фонда.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в эксплуатации Северного флота находится около 4 тыс. объектов, расположенных на территории четырех субъектов Российской Федерации – в Мурманской области, Ненецком автономном округе, Архангельской области и Республике Коми.