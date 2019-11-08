На Северном флоте на звание «ударных» претендуют 15 воинских коллективов

На Северном флоте начала работу комиссия по проверке боевых кораблей, подводных лодок и воинских частей, претендующих на звание «ударных».

Офицеры центральных органов военного управления отправились в гарнизон Алакуртти, где дислоцирована отдельная арктическая мотострелковая бригада. В этом соединении первый мотострелковый батальон уже носит звание «ударного» и готовится его подтвердить в очередной раз. Претендуют на присвоение роты снайперов и специалистов радиоэлектронной борьбы арктической бригады.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего на Северном флоте готовятся пройти комиссию 15 экипажей подводных лодок, надводных кораблей, а также личный состав отдельных подразделений морской пехоты и мотострелковых бригад. В их числе экипажи большого противолодочного корабля «Североморск», большого десантного корабля «Кондопога», малых ракетных кораблей «Айсберг» и «Рассвет», морского тральщика «Владимир Гуманенко», подводных лодок «Калуга» и «Тула».