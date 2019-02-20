На Северном флоте началась аттестация военных психологов

Сегодня в главной базе Северного флота – Североморске – началась аттестация специалистов психологической службы СФ, психологов военных комендатур и частей центрального подчинения ВС РФ, дислоцированных в Мурманской области.

Аттестацию военных психологов проводит комиссия Минобороны России под руководством заместителя начальника управления психологической работы (психологической службы ВС РФ) Главного военно-политического управления Вооружённых сил Российской Федерации полковника Вадима Савича. В состав комиссии традиционно входят ведущие военные и гражданские специалисты в области психологии и представители профсоюза гражданского персонала ВС РФ.

В ходе аттестации военные психологи сдают письменный экзамен и проходят собеседование. Проверке подвергается их знание руководящих документов и порядка применения технических средств психологической работы, а также практические навыки по применению различных методов психологии при работе с военнослужащими.

Специалисты психологической службы проходят аттестацию после первого года работы в должности. В дальнейшем подобные проверки повторяются раз в три года, а во внеплановом порядке – по отдельному указанию руководства Минобороны России.

Как сообщает пресс-служба СФ, военные психологи Северного флота, традиционно демонстрируют высокие результаты профессиональной подготовки. За время проведения аттестаций все «инженеры человеческих душ» успешно подтверждали соответствие предъявляемым к ним требованиям.