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Мурманская область. Арктика01.11.18 13:26

На Северном флоте началась четвертая Всероссийская акция «Есть такая профессия - Родину защищать!»

На Северном флоте началась четвертая Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать!», целью которой является ознакомление допризывной молодёжи с преимуществами получения военного образования, условиями обучения в высших учебных заведениях Минобороны России и перспективами построения карьеры в Вооружённых Силах Российской Федерации.

В акции примут участие лучшие военнослужащие соединений и воинских частей Северного флота, сотрудники военных комиссариатов, которые проведут уроки мужества для старшеклассников Мурманской и Архангельской областей, а также Республики Коми. Они расскажут школьникам об особенностях службы в Военно-Морском Флоте России, о дальних походах кораблей Северного флота, освоении Арктики, возможностях поступления в военные вузы и о наиболее востребованных военных профессиях.

В рамках акции школьникам будут продемонстрированы видео- и фотоматериалы о боевой и повседневной деятельности воинов-североморцев, для кого известная фраза «Есть такая профессия - Родину защищать» из кинофильма «Офицеры» стала жизненным кредо.

Занятия со школьниками состоятся в ноябре в общеобразовательных учреждениях, а также в ходе проведения экскурсий на надводные корабли, подводные лодки и в береговые части флота.

Распоряжениями командующего Северным флотом, командующих объединениями за каждой из школ, расположенных во флотских гарнизонах, закреплено конкретное соединение или отдельная воинская часть. Ответственность за проведение акции возложена на командование этих частей.

Продлится четвертая Всероссийская информационно-агитационная акция «Есть такая профессия - Родину защищать!» до 21 декабря.

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