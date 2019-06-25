Мурманская область. Арктика25.06.19 09:30
На Северном флоте началась проверка профессиональных навыков начальников физподготовки
На Северном флоте началась проверка профессиональных умений и навыков помощников командующих объединениями, командиров соединений и отдельных частей по физической подготовке.
В проверке принимают участие 19 офицеров. Они сдают зачёты по теории организации физподговки военнослужащих с учётом особенностей Крайнего Севера, методике проведения занятий и спортивных тренировок, а также сдают нормативы. При этом, в отличии от других военнослужащих, начфизы не имеют права выбора упражнений, а должны выполнять только те, что указаны в экзаменационных билетах.
Проверка продлится в течение двух дней. Её итоги будут подведены уже завтра, сообщает пресс-служба СФ.
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