На Северном флоте начались первые в 2018 году тренировки по поиску подводных лодок

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 из состава армии ВВС и ПВО Северного флота приступили к отработке задач по поиску и обнаружению подводных лодок в Баренцевом море. В 2018 году это первые плановые полёты, которые экипажи противолодочных вертолётов проводят в соответствии с программой боевой подготовки.

Экипажи противолодочных вертолётов Ка-27 отрабатывают тактические приемы поиска и классификации подводных лодок, слежения за ними с применением радиолокационных и гидроакустических средств.

После завершения выполнения задач по поиску и слежению за целью экипажи вертолётов Ка-27 отработают тактическое применение комплексов противолодочного вооружения.

Кроме отработки учебно-боевых упражнений, морские лётчики выполнят полетные задания на слетанность экипажей и получение допуска пилотирования в простых и сложных метеоусловиях.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, выполнению полетов противолодочных вертолетов предшествовала тщательная подготовка с проверкой готовности инженерно-технического состава, наземных служб и специалистов к обеспечению задач лётной подготовки.