На Северном флоте начались полевые выходы подразделений артиллерии

На территории Мурманской области начались полевые выходы подразделений артиллерии сухопутных и береговых войск Северного флота. В течение месяца военнослужащие отработают действия подразделений по тревоге, вопросы совершенствования маршевой подготовки, оборудования полевых лагерей и парков боевых машин в условиях Крайнего Севера.

Артиллеристы выполнят более 200 различных огневых задач с учебно-боевыми стрельбами из самоходных артиллерийских установок, буксируемых орудий, реактивных систем залпового огня, противотанковых комплексов и минометов.

При проведении практической части полевого выхода офицеры-артиллеристы усовершенствуют навыки по решению индивидуальных задач с боевой стрельбой с огневых позиций разной степени сложности, в том числе с применением высокоточных боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие в составе артиллерийских подразделений выполнят нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению.

В полевом выходе примут участие свыше 800 артиллеристов Северного флота, будет задействовано более 150 единиц военной и специальной техники.