На Северном флоте начались практические занятия по воздушно-десантной подготовке

В 14-м армейском корпусе и бригаде морской пехоты Северного флота начались практические занятия по воздушно-десантной подготовке. Первыми к выполнению прыжков с парашютом в летнем периоде обучения приступили военнослужащие морской пехоты. В ходе занятий «черные береты» совершили более 100 прыжков.

К воздушно-десантной подготовке на Северном флоте привлекается личный состав десантно-штурмовых и разведывательных подразделений сухопутных и береговых войск. Помимо морской пехоты, прыжки с парашютом совершают военнослужащие отдельной мотострелковой бригады, а также арктические мотострелки.

Прыжки выполняются в Мурманской области над территорией военных полигонов с борта вертолёта Ми-8 авиабазы 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Десантники совершают прыжки в различном диапазоне высот, но в основном до 1000 метров .

В ходе практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие совершенствуют навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием. После приземления они отрабатывают вопросы обороны района высадки, захват и удержание укрепленных огневых точек.

Выполнению прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах. Ещё в зимнем периоде обучения военнослужащие изучили характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. На универсальном тренажере разведчики и морские пехотинцы отрабатывали практические элементы выхода из самолета и приземления.

Как сообщает пресс-служба СФ, парашютные прыжки в летнем периоде обучения продлятся до октября. Планируется, что за год в общей сложности десантники совершат несколько тысяч прыжков.