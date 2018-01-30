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Мурманская область. Арктика30.01.18 21:00

На Северном флоте начались репетиции военного парада, приуроченного к 100-летию образования Красной Армии

На Северном флоте начались сводные репетиции военного парада, приуроченного к 100-летию образования Красной Армии, который состоится в Северомроске 23 февраля. В тренировках парадных расчётов принимают участие более 800 военнослужащих из основных объединений и соединений, а также штаба Северного флота.

Они уже прошли одиночную строевую подготовку и отрабатывают слаженность действий в составе ротных колонн.

Главной особенностью парада будет участие военнослужащих в военной форме одежды различных исторических периодов Российской армии последнего столетия, начиная с 1918 года до введения погон в 1943 году. Возглавит парадную колонну знаменный взвод с историческими знаменами войсковых частей Северного флота, за ним пройдут стрелки-пехотинцы, краснофлотцы, танкисты и летчики морской авиации, автоматчики и сапёры. Сводная рота военнослужащих женщин будет переодета в форму медицинских сестёр времён Великой Отечественной войны. В расчет исторической механизированной колонны войдут девять единиц восстановленной военной техники, в том числе боевые машины исторического взвода и лендлизовский танк «Шерман».

Современная часть военного парада будет представлена военнослужащими надводных и подводных сил, армейского корпуса и армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Северного флота. Как сообщает пресс-служба Северного флота, в состав механированной колонны войдут новейшие образцы военной и специальной техники сухопутных и береговых войск флота, в том числе снегоходы, квадроциклы, снегоболотоходы, бронированные разведывательно-дозорные машины, бронетранспортёры и другая техника.

 

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