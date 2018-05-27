На Северном флоте начались сборы командного состава органов и подразделений военной полиции

27 мая на базе Северного флота начались сборы командного состава органов и подразделений военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, в ходе которых пройдут теоритические и практические занятия по различным видам подготовки.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, планируется провести тренировки по организации патрульной службы в гарнизонах, учения по обеспечению комплексной безопасности различных мероприятий, проведение сотрудниками военно-автомобильной инспекции акций «Трезвый водитель», «Автошина», «Ремень безопасности» и других. Особенностью данных сборов станет занятие по применению сил морской военной полиции.

Всего в учебно-методических сборах примет участие более 300 военнослужащих военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации.