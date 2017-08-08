На Северном флоте начались спецучения

На Северном флоте под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Владимира Королёва началось специальное учение по видам обеспечения сил ВМФ.

В течение нескольких дней на Северном флоте будут отработаны вопросы организации противоподводно-диверсионной обороны, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического обеспечения, противоминного и поисково-спасательного обеспечения, а также другие специальные виды обеспечения действий сил ВМФ.

В учении будут задействованы около 50 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, а также самолёты и вертолёты армии ВВС и ПВО.

На первом этапе учения будет отработан комплекс мер по противоподводно-диверсионной обороне (ППДО) пункта базирования сил флота, в ходе которого дежурные силы ППДО будут противодействовать условным диверсантам, пытающимся проникнуть в акваторию баз флота.

Далее по единому замыслу будут действовать минно-тральные силы, корабельные соединения, авиация, силы поисково-спасательного обеспечения.

Специальное учение по видам обеспечения сил ВМФ России является подготовительным этапом совместного стратегического учения «Запад-2017» и нацелено на подготовку органов военного управления, сил и войск флота к предстоящим мероприятиям оперативной и боевой подготовки.