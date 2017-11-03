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Мурманская область. Арктика03.11.17 16:07

На Северном флоте началось тактико-специальное учение по наведению и обороне временной переправы через водные преграды

Впервые в современной истории Северного флота в Мурманской области проводится уникальное тактико-специальное учение по наведению временной переправы через водные преграды и её обороне в условиях начала полярной ночи на Крайнем Севере. В нём задействовано более 500 человек личного состава и порядка 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Подразделения материально-технического обеспечения, морской инженерной службы и морской пехоты Северного флота уже приступили к подготовке и проведению первого этапа учения. По поручению командующего Северным флотом вице-адмирала Николая Евменова, военные инженеры, личный состав мостовой роты и морские пехотинцы отработают тактику совместных действий при выполнении задач по предназначению в условиях Крайнего Севера и Арктики.

Основными задачами тактико-специального учения являются совершенствование практических навыков бойцов мостовой роты по наведению временной переправы через реку из комплекта малого автодорожного разборного моста (МАРМ), проверка степени подготовленности командования и личного состава действовать в сложных погодных условиях Крайнего Севера в осенне-зимний период.

Учение состоит из трёх этапов. В ходе первого проходит установка мостового перехода через реку Кола с использованием комплекта МАРМ. Данный этап на Северном флоте уже отрабатывался летом на реке Ваенга в период проведения комплексного учения по материально-техническому обеспечению, которое высоко оценил заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков.

Инженерные подразделения осуществляют оборудование подъездных путей к мостовому переходу и прикрытие оборонительных позиций минно-взрывными заграждениями. Охрана и оборона объекта возложена на морских пехотинцев.

На втором этапе учения будет организовано воинское движение по установленному мосту и отражение нападения диверсионно-разведывательной группы условного противника. Третий этап – завершит тактико-специальное учение, в ходе него планируется отработать свертывание войск и совершение марша в пункты постоянной дислокации.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, опыт, полученный в результате проведения учения, будет использован при планировании подобных мероприятий боевой подготовки в новом учебном году уже на другом тактическом фоне.

 

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