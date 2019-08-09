На Северном флоте началось учение противолодочных сил

Противолодочные силы Северного флота начали масштабное учение по нейтрализации угрозы от действий подводных лодок условного противника в средней морской зоне.

На границу Баренцева и Норвежского морей вышли две корабельные поисково-ударные группы в составе малых противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил и Беломорской военно-морской базы «Брест», «Снежногорск», «Юнга» и «Онега».

Экипажи кораблей совершенствуют тактику поиска подводных лодок во взаимодействии друг с другом, а также с самолётами Ил-38, Ту-142 и подводными лодками Северного флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе учения лётчики и моряки Северного флота отработают полный комплекс противолодочных задач от поиска и обнаружения подводного противника, слежения за ним и поддержания контакта до принуждения к всплытию, противодействию атаке и уничтожения условной подводной лодки противника. На завершающих этапах учения экипажи противолодочных кораблей и самолётов отработают применение морского оружия: проведут торпедные стрельбы и бомбометание.

Учения проходят в международных водах Норвежского и Баренцева морей. Они продлятся несколько дней. Отдельные районы выполнения боевых упражнений закрыты для гражданского судоходства.