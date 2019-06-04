На Северном флоте начался новый учебный период

В Североморске вчера состоялось торжественное построение личного состава соединений надводных кораблей, посвящённое началу летнего периода обучения в Вооружённых силах России.

От имени командующего Северным флотом вице-адмирала Александра Моисеева воинов-североморцев поздравил начальник штаба флота вице-адмирал Владимир Гришечкин, который принял участие в митинге и торжественном подъёме флагов на кораблях и судах обеспечения. Он отметил, что план боевой подготовки сил и войск Северного флота в прошедшем периоде обучения был выполнен на 103 процента, а летом боевая учёба североморцев будет ещё более интенсивной. Помимо непосредственного выполнения учебно-боевых задач в Арктике и других зонах ответственности флота, военнослужащие примут участие в торжественных мероприятиях, посвящённых Дню ВМФ России во всех базах Северного флота, а также в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Как сообщает пресс-служба СФ, военнослужащие Северного флота уже приступили к боевой учёбе. Одним из первых мероприятий боевой подготовки стал сбор на рейде кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил, в котором задействованы около 10 малых ракетных и противолодочных кораблей, а также морские и базовые тральщики.