На Северном флоте начался последний отборочный этап конкурса профессионального мастерства разведчиков

Шесть команд военнослужащих разведывательных подразделений Северного флота, дислоцированных в Мурманской области, начали состязания в рамках флотского этапа Всеармейского конкурса «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр 2018 года «АРМИ-2018».

Соревнования по профессиональному мастерству разведчиков пройдут с 19 по 24 марта в пять этапов - «Десантирование и совершение марш-броска», «Преодоление комплекса препятствий «Тропа разведчика», «Конкурс механиков-водителей», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи». Победители заслужат право представлять Северный флот в финале Всеармейского конкурса.

В ходе соревнований войсковым разведчикам предстоит показать профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Наиболее сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. Разведывательное подразделение в полном составе и в боевой экипировке преодолеет на время более 20 препятствий на специализированной полосе препятствий длинной более 800 метров.

Помимо этого, участникам конкурса предстоит соревноваться в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты на точность и эффективность, преодолевать водные преграды и оборудовать засады.