Россия уже определилась с президентом, проголосовав за Владимира ПутинаИз 117 избирателей на судне СФ «Янтарь» 115 отдали голоса за Владимира Путина
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.03.18 10:33

На Северном флоте начался последний отборочный этап конкурса профессионального мастерства разведчиков

Шесть команд военнослужащих разведывательных подразделений Северного флота, дислоцированных в Мурманской области, начали состязания в рамках флотского этапа Всеармейского конкурса «Отличник войсковой разведки» Армейских международных игр 2018 года «АРМИ-2018».

Соревнования по профессиональному мастерству разведчиков пройдут с 19 по 24 марта в пять этапов - «Десантирование и совершение марш-броска», «Преодоление комплекса препятствий  «Тропа разведчика», «Конкурс механиков-водителей», «Стрельба» и «Выход разведывательного отделения в район сбора после выполнения задачи». Победители заслужат право представлять Северный флот в финале  Всеармейского конкурса.

В ходе соревнований войсковым разведчикам предстоит показать профессиональное мастерство в стрельбе из всех видов штатного оружия, вождении боевой техники по пересеченной местности, десантировании, тактической маскировке и выполнении специальных задач.

Наиболее сложным этапом конкурса станет прохождение командами полосы препятствий «Тропа разведчика» и совершение марш-броска протяженностью 5 км по пересеченной местности с полной боевой выкладкой. Разведывательное подразделение в полном составе и в боевой экипировке преодолеет на время более 20 препятствий на специализированной полосе препятствий длинной более 800 метров.

Помимо этого, участникам конкурса предстоит соревноваться в метании ножа, пехотной лопатки и ручной гранаты  на точность и эффективность, преодолевать водные преграды и оборудовать засады.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 819 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Zviygincew
19.03.18 07:48
Доброе утро, страна! Встречаем новый день со старым президентом!
Комментарий к новости:Жители Мурманской области отдали голоса Владимиру Путину
Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:Рубль начал день снижением
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30«Tele Travel». Информационная программа (12+)15:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос почти на 6 копеек, евро снизился почти на 21 копейку-PRO ЭнергетикуВ преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 19 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика