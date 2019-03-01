На Северном флоте начался сбор командного состава, посвященный боевой деятельности в условиях Арктики

Сегодня на Северном флоте под руководством командующего флотом адмирала Николая Евменова начался сбор командного состава по профессионально-должностной подготовке на тему: «Боевая деятельность флота в условиях Арктики».

Мероприятие проводится в целях обобщения знаний и опыта применения сил и войск Северного флота в высоких широтах, изучения арктического театра, истории его освоения и особенностей выполнения задач силами флота, а также для выработки единства взглядов на подготовку сил и войск флота к действиям в арктических условиях и непосредственной подготовки командиров соединений, кораблей, воинских частей и их составных подразделений и боевых расчётов к выполнению поставленных задач при плавании в приполюсных районах, по трассе Северного морского пути и действиях на материковом побережье и островах Северного Ледовитого океана.

В мероприятии принимают участие: командование Северного флота, объединений и соединений, начальники управлений отделов и служб флота, представители руководства «Атомфлота», Мурманского морского пароходства, офицеры Генерального штаба Вооружённых сил, Главного командования Военно-морского флота, Военных академий Генштаба и ВМФ России, Дальней авиации ВКС и пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району, а также командиры кораблей и подводных лодок, которые спланированы для выполнения задач в Арктике в 2019 году.

Сбор будет проходить в течение нескольких дней на нескольких учебных площадках в штабе Северного флота, на большом десантном корабле «Иван Грен», в учебных центра флота в Североморске и подводных сил СФ - в Гаджиево, на полигоне отдельной мотострелковой бригады СФ в Печенгском районе Мурманской области, а также в штабах армейского корпуса и армии ВВС и ПВО в районах их дислокации.

Как сообщает пресс-служба СФ, в штабе Северного флота организованы выставки специального снаряжения, вооружения и военной техники сухопутных и береговых войск Северного флота, предназначенных для действий в Арктике, с целью ознакомления участников сбора с их особенностями и тактико-техническими характеристиками. Развёрнута военно-историческая экспозиция, демонстрирующая образцы оружия и обмундирования бойцов Красной армии и немецких горных егерей, воевавших в Заполярье с 1941 по 1944 годы.