На Северном флоте начался сбор командного состава ПВО объединения

В штабе Северного флота вчера стартовал учебный сбор по противовоздушной обороне корабельных сил флота. Сбор проходит под руководством начальника штаба СФ контр-адмирала Владимира Гришечкина.

В сборе принимают участие начальники ПВО объединений, соединений и частей флота, офицеры корабельных постов управления и наведения истребительной авиации, старшие помощники и помощники командиров кораблей, представители армии ВВС и ПВО Северного флота, а также управлений и служб штаба Северного флота.

В ходе учебного сбора будут проанализированы итоги подготовки сил флота и боевого дежурства по противовоздушной обороне за 2018 год, показана методика подготовки боевых расчетов ПВО с использованием существующей учебно-материальной базы.

Планом сбора также предусмотрено проведение практических занятий и показных корабельных боевых учений на борту эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» и большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко».

Как сообщает пресс-служба СФ, на завершающем этапе учебного сбора будут проверены знания и уровень подготовки должностных лиц, отвечающих за противовоздушную оборону в объединениях, соединениях, частях и на кораблях СФ, каждому участнику сбора будут даны оценки профессиональной подготовленности.

Сбор будет проходить в главной базе Северного флота городе Североморске в течение нескольких дней.